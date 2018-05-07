В Баку изменена схема движения автобусов 22 маршрутов

7 мая 2018 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с вводом в эксплуатацию разноуровневой дорожной развязки и перехода от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева изменена схема движения автобусов 22 маршрутов (24, 62, 93, 101, 107, 131, 136, 139, 148, 150, 160, 163, 166, 171, 172, 173, 187, 189, 198, 204, 216, 217).

Об этом в понедельник говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Данный маршрут связывает центр обмена транспортом «Кероглу» с бакинскими селами и поселками.

Согласно сообщению теперь автобусы, выезжающие из центра обмена транспортом «Кероглу», смогут продолжить свое движение, не выезжая на проспект Зии Буньядова и развязку «Беюкшор».

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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