Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей школе нефти

7 мая 2018 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялась церемония приема на учебу по программе магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США) новой группы студентов Школы управления проектами (SPM – School of Project Management) – группы «М3».

Как говорится в сообщении БВШН, распространенном в понедельник, SPM является проектом, который совместно осуществляется Высшей школой и британской компанией TwentyEighty Strategy Execution (STRATEX).

Выступивший на прошедшей в кампусе вуза церемонии ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что «M3» – это уже пятая группа слушателей, принимаемых в Школу управления проектами. Он сообщил, что в прошлом месяце прошла торжественная церемония вручения сертификатов магистров по управлению проектами Университета Джорджа Вашингтона первым двум группам выпускников SPM, успешно завершившим учебу. «Уверен, что приобретение теоретических знаний и практических навыков по управлению проектами станет полезным для вас как менеджеров не только при ведении бизнеса, но и в повседневной жизни», – отметил ректор.

После того, как слушатели кратко представили себя, Эльмар Гасымов побеседовал с каждым из них и пожелал им успехов в учебе. В состав новой группы вошли 25 студентов – руководящих сотрудников ведущих компаний и организаций, в том числе SOCAR, BP, ПО «Азеригаз», ОАО «Азерсу», ПО «Азнефть», Expro Eurasia, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», Azer Turk Bank и SOCAR AQŞ.

Курс обучения в SPM представляет уникальную программу подготовки национальных кадров в области управления проектами в соответствии с международными стандартами с целью удовлетворения потребностей в таких специалистах в стране. В ходе учебы слушатели Школы изучают, среди других, такие предметы, как «Руководство проектом, управление и коммуникации», «Управление рисками», «Управление проектами: применение на практике», «Составление графика работ и контроль затрат» «Навыки ведения переговоров», и «Качество для менеджеров проекта». После успешного окончания курса выпускникам SPM вручаются сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона.

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