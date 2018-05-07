Ректор университета Улудаг в UNEC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая ректором турецкого университета Улудаг, профессором Юсуфом Улджай, посетила UNEC.

Вначале визита, побывав в Аллее почетного захоронения, гости посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы на его могилу. В то же время с уважением почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

На встрече ректор, профессор Адалат Мурадов подчеркнул высокий уровень сотрудничества между двумя университетами. Были обсуждены вопросы исполнения программы двойного диплома по специальностям финансов и управлению бизнесом на ступени магистра, а также значение обмена преподавателями и студентами между университетом Улудаг и UNEC. Стороны провели обмен мнениями о возможности обмена образованием на ступени докторантуры.

После встречи профессор Юсуф Улджай в Центре изучения наследия Гейдара Алиева UNEC ознакомился с экспонатами, отражающими деятельность великого лидера, посетил Мемориальный комплекс, возвышающийся в память выпускников и студентов шехидов UNEC. Осмотрев экзаменационный зал, аудитории и библиотеку UNEC, ректор высоко оценил модель Электронного университета. Применение в обучении современных технологий он назвал важным фактором в повышении качества обучения.

Встретившийся в рамках мероприятия со студентами ректор университета Улудаг был гостем в прямом эфире Radio UNEC.

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