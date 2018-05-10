Агентство продбезопасности Азербайджана прокомментировало заявление о вреде пищевой добавки

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана прокомментировало заявление о вреде пищевой добавки аспартам.

Как сказала Trend главный консультант управления рисками Агентства продовольственной безопасности Илаха Алиева, вещество аспартам используется во многих пищевых продуктах под кодом E 951 и является синтетическим подсластителем, который разрешено использовать.

Алиева отметила, что есть достаточно доказательств отсутствия какого-либо вреда для здоровья человека от использования этого вещества.

Отметим, что ранее врач Физули Гусейнов заявил, что в составе напитков, зубных паст, сладостей, мармеладов содержится пищевая добавка аспартам.

По его словам, данное вещество до 1980 года использовалось для уничтожения насекомых на посевных площадях. Пищевая добавка аспартам с кодом E 951 приводит к раздражению, ожирению, зуду кожи, бессоннице, окислению организма, нарушению памяти, учащенному сердцебиению, нарушению обмена веществ, гормональному дисбалансу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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