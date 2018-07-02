В Баку в воскресенье 20 человек обратились к медикам из-за солнечного удара

2 июля 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в воскресенье 20 человек обратились к медикам из-за солнечного удара.

За май-июнь на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи Баку было 49 обращений в связи с солнечным ударом, говорится в сообщении министерства здравоохранения Азербайджана, распространенном в понедельник.

21-му обратившему с признаками солнечного удара была оказана амбулаторная помощь, 28 человек были госпитализированы с диагнозом солнечный удар средней степени. Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь, оказано соответствующее лечение и они были отпущены домой.

Из 49 обратившихся 32 – мужчины средних лет, четверо - дети, девять - женщины, никто из них не находился в тяжелом состоянии. Госпитализация была осуществлена с профилактической целью.

Первого июля поступило 20 жалоб в связи с солнечным ударом.

На Станции скорой и неотложной медицинской помощи Баку регистрируются и контролируются обращения граждан в связи с солнечным ударом, который сопровождается головной болью и вялостью,

Гражданам не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе в дневное время, рекомендуется пользоваться средствами защиты, принимать достаточное количество прохладной жидкости. Также рекомендуется обращаться в территориальную поликлинику при первых симптомах солнечного удара.

Как сообщили ранее в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, первого июля в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксирован рекордный температурный показатель за весь период инструментального наблюдения (120 лет).

Первого июля температура воздуха составила плюс 43-44 градуса. Предыдущий рекорд в Баку был зафиксирован в августе 2017 года - 41,6 градуса тепла.

Зарегистрированная температура считается рекордной как для июля, так и для всего летнего сезона.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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