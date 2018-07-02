Назначены еще три главы отделов минкультуры Азербайджана

2 июля 2018 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве культуры Азербайджана продолжаются кадровые назначения в новосозданной структуре Аппарата ведомства, говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Приказом министра культуры Абульфаса Гараева Исмаил Гусейнов назначен заведующим отделом искусства, на должность завотделом кинематографии назначен Джахангир Мамедов.

Должность заведующего новым отделом по государственной службе и кадровым вопросам поручена Юсифу Сафарову.

Напомним, что ранее главой Аппарата был назначен Фикрет Кочари оглу Бабаев.

Должность завотделом народного творчества и развития маршрутов культуры поручена Вугару Шихаммедову. Ранее он возглавлял отдел по информации и связям с общественностью расформированного министерства культуры и туризма.

На должность заведующего отделом по информации и связям с общественностью назначен Интигам Гумбатов.

Заведующим отделом по обороту книжного рынка и работе с издательствами назначен Аслан Джафаров.

Также Васиф Эйваззаде назначен заместителем руководителя Аппарата - заведующим отделом международного сотрудничества и инновационного развития.

Должность заместителя руководителя Аппарата - заведующего отделом правового и внутреннего анализа поручена Намигу Гуламову.

На должность заведующего нового отдела региональной политики назначен Парвиз Искендерли, а на должность заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан – Рашад Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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