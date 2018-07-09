Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Кубке мира

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Мерсин прошел Кубок мира серии Challenge по спортивной гимнастике, говорится в понедельник в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана.

Упражнение представительницы женской cборной Азербайджана по гимнастике на гимнастическом бревне Юлии Иньшиной принесло ей бронзовую медаль (12,100 балла).

Азербайджанская гимнастка также вышла в финал упражнений в опорном прыжке и вольных упражнениях. В обоих упражнениях она заняла четвертое место.

Представительницы сборной Марина Смирнова и Марина Некрасова заняли четвертое и пятое места соответственно в упражнениях на разновысоких брусьях.

Самый лучший результат среди мужчин показал Дарий Морозов. Азербайджанский гимнаст завершил соревнования на четвертом месте в вольных упражнениях и упражнениях на коне.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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