В Азербайджан вновь возвращается жара

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-27, днем 35-40 градусов тепла, в Баку ночью 25-27, днем 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона завтра (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 27-28 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 28-29 градусов тепла. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, временами ожидается усиление ветра. В связи с этим рекомендуем лицам, отправляющимся на пляж, быть осторожными.

В районах Азербайджана без осадков, ветер восточный.

Температура ночью 22-27, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла.

11-12 июля на Абшеронском полуострове будут преобладать слабый ветер, в отдельные часы на фоне душной и влажной погоды ожидается дискомфорт от высокой температуры, что неблагоприятно для метеозависимых людей.

В эти дни в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура составит 35-39 градусов.

В целом 11-13 июля на территории Азербайджана установится аномальная жара, максимальная температура воздуха составит 35-39 градусов, в Нахчыванской АР и районах Центрального Арана местами 41-43 градуса тепла, в горных районах 28-33 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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