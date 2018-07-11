Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-27, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 25-27, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды 27-28 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 28-29 градусов.

На пляжах будет комфортная погода. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

В районах Азербайджана будет без осадков, западный ветер к вечеру местами и временами будет усиливаться.

Температура ночью 22-27, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 17-22, днем 28-32 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.