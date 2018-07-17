Сегодня ночью в Баку будет ограничено движение транспорта в туннеле по проспекту Зии Буниятова

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 01:00 до 04:00 часов будет ограничено и перенаправлено движение автотранспортных средств на участке автомобильного туннеля в направлении станции метро «Короглу», расположенного перед заводом Baku Steel Company, после пересечения проспекта Зии Буниятова с Беюкшорской дорогой, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном во вторник.

В туннеле будут проводиться работы по замене осветительной системы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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