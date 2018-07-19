Преподаватель БВШН: «Каждый из этих университетов является лучшим в своей стране»

Беседа с Эльдаром Бабаевым, молодым преподавателем Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), выпускником Оксфордского университета и Университетского колледжа в Лондоне.

Расскажите немного о себе.

– Я родился в Киеве, столице Украины. Среднюю школу закончил в Баку, а после ее окончания поступил в Бакинский государственный университет по специальности «Компьютерные науки». В рамках «Государственной программы об образовании азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах» учился и получил степень бакалавра по математике в Университетском колледже Лондона, после чего стал студентом магистратуры Оксфордского университета по специальности «Компьютерные науки». Получив степень магистра, начал работать в Лондоне инженером-программистом по стартап-проектам. Затем вернулся на родину, в Азербайджан, где также работал над различными стартап-проектами. А сейчас преподаю на кафедре инженерии автоматизации процессов в БВШН.

Какая профессия для вас сложнее: программиста или преподавателя?

– В каждой профессии есть свои трудности. Главные проблемы, с которыми сталкивается инженер-программист, это выработка новых решений и обеспечение стабильности созданной системы. Это значит, что нужно обладать исследовательскими навыками и уметь находить недочеты в своей работе. Кроме того, он должен уметь доходчиво рассказать о том, что он делает, своим коллегам, которые не являются инженерами. А для педагога ключевые качества – умение быть лидером и вести за собой, готовность вести диалог и общаться, а также способность объяснять сложные темы. И очень важно держать в поле зрения свою аудиторию.

Какой предмет вы сейчас преподаете в БВШН?

– Я преподаю «Применение информационно-коммуникационных технологий в инженерных задачах».

Поработав некоторое время в Великобритании, вы вернулись на родину и вскоре начали работать в БВШН. Почему вы приехали?

– Сделать этот выбор было непросто: у меня было много интересных предложений, как и в Англии, так и из Азербайджана. А до того, как я начал работать над стартап-проектами, мне предлагали работу в Силиконовой долине в США. Но я решил вернуться на родину, чтобы здесь применить полученные знания. Когда ректор БВШН Эльмар Гасымов пригласил меня работать в вуз, я с благодарностью принял это приглашение. Я посчитал, что смогу быть полезным стране и обществу, передавая свои знания молодым людям. Уверен, что не ошибся в своем выборе.

Что привлекло вас в работе в БВШН?

– Меня привлекло то, что этот вуз, основанный относительно недавно, уже завоевал признание и авторитет. Еще одной весомой причиной стало доверие руководства Высшей школы ко мне, как к преподавателю. А устроившись на работу, убедился, что созданные здесь условия значительно превосходят любые условия в других вузах или организациях Азербайджана.

Трудно ли молодому педагогу работать со студентами БВШН?

– Нет, не трудно. Наши студенты очень активны на уроках, просто надо поощрять их задавать вопросы и вести занятия в интерактивной форме, тогда они будут интересными и для преподавателя, и для студентов.

Как бы вы оценили уровень знаний студентов вуза?

– Давайте вспомним, что студентами Высшей школы становятся самые сильные и наиболее подготовленные абитуриенты, а в процессе учебы их знания становятся более глубокими. Через пять после поступления в БВШН они вырастают в настоящих профессионалов, отличных и инициативных специалистов со знанием английского языка.

Что бы вы позаимствовали из английской системы образования и внедрили в азербайджанскую?

– В Великобритании существует специальная двухгодичная учебная программа «A Level» («Advanced Level»), которая предлагается всем желающим получить высшее образование по окончании средней школы и позволяет получить аттестат о полном среднем образовании. Основная цель программы – подготовка студентов к обучению в университете. Сертификат A-Level дает право на поступление во все британские университеты и признается во всем мире.

Например, школьник, который хочет получить высшее образование в области информатики, должен пройти соответствующий курс обучения и сдать экзамен. Это дает ему возможность лучше подготовиться к учебе в университете. Мне кажется, внедрение подобной системы в Азербайджане во многом облегчило бы работу преподавателей и помогло бы самим студентам.

Вы – выпускник Оксфордского университета и преподаватель БВШН. Есть у них какое-либо сходство?

– По своему опыту могу сказать, что и в Оксфордском университете, и в Высшей школе преподаватели больше общаются со студентами, чем в других университетах. В обоих вузах проводится много мероприятий вне учебной программы. Похожи они и тем, что входят в число лучших университетов своей страны, а их выпускники могут претендовать на высококвалифицированную и хорошо оплачиваемую работу как у себя на родине, так и за рубежом.

Что бы вы посоветовали студентам, чтобы они добились успеха не только в учебе?

– Постоянно работать над собой и развиваться. Не бояться брать на себя ответственность. Я часто говорю студентам, что любую большую и сложную работу можно разбить на маленькие и более простые задачи, которые нужно решать постепенно, но работе нужно уделять много времени. Тогда страхи пройдут и появится уверенность в успехе.

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