Минсельхоз Азербайджана о повышении цен на арбузы

23 июля 2018 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства не участвует в процессе установления цен не только на арбузы, но и другую продпродукцию. Об этом Trend сказал глава пресс-службы министерства Анар Гусейнов, комментируя повышение цен на арбузы.

«В либеральной экономике рыночные цены формируются на основе спроса и предложения. Нашей задачей является информировать фермеров в связи с выращиванием какой-либо агротехнической продукции, давать рекомендации, просвещать в связи с агротехническими правилами, оказывать фитосанитарные услуги», - сказал Гусейнов.

Что касается повышения цен на арбузы, глава пресс-службы отметил, что причиной этого является то, что фермеры до сих пор не могут адаптироваться к законам спроса и предложения на рынке. «Если цена на какую-либо продукцию в этом году высокая, все фермеры, будто сговорившись, высаживают ее и в следующем году, и в результате этой продукции на рынке становится больше, а цены падают. Или же они не высаживают продукцию, цена на которую в этом году низкая, и в результате данная продукция дорожает. Страдают от этого больше всего, конечно же, сами фермеры», - сказал глава пресс-службы.

Одной из причин роста цен на арбузы он назвал также засушливое лето. «Это явилось причиной позднего вызревания арбузов в Барде, Агджабеди, Зардабе, Кюрдамире и Имишли, что также было одной из причин роста цен на них на рынке», - сказал Гусейнов.

Отметим, что цены на арбузы в Азербайджане недавно повысились на 0,25-0,40 маната.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане создадут Ассоциацию семеноводов
Экономика 6 июля 16:15
В минсельхозе Азербайджана новое назначение
Бизнес 30 июня 12:02
Факт отравления на хлопковом поле в Имишлинском районе будет расследован
Общество 19 июня 14:56
Мобилизовав научные ресурсы, можно решить проблемы в аграрном секторе Азербайджана - министр
Экономика 8 июня 17:18
Минсельхоз Азербайджана автоматизирует процесс обращений за получением субсидий
ИКТ 7 июня 16:49
В Азербайджане готовится новая стратегия по электронному сельскому хозяйству
ИКТ 7 июня 16:39
Лента новостей
Афганистан и ОАЭ закупили в Туркменистане сжиженный газ
Энергетика 10:46
В Кызылординской области запущена онлайн-агробиржа
Бизнес 10:34
В Турции выросло число зарегистрированных российских компаний
Бизнес 10:22
Основные драгметаллы в Азербайджане вновь дорожают
Бизнес 10:12
В Ташкенте будут реализованы инвестпроекты почти на $900 млн
Бизнес 10:00
Президент Ильхам Алиев решает все социальные проблемы журналистов на высоком уровне - академик
Общество 09:36
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 июля
Бизнес 09:24
ВС Армении нарушили режим прекращения огня почти 100 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:22
Страны Центральной Азии и США обсудят вопросы безопасности в Ташкенте
Узбекистан 09:21