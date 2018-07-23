Минсельхоз Азербайджана о повышении цен на арбузы

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства не участвует в процессе установления цен не только на арбузы, но и другую продпродукцию. Об этом Trend сказал глава пресс-службы министерства Анар Гусейнов, комментируя повышение цен на арбузы.

«В либеральной экономике рыночные цены формируются на основе спроса и предложения. Нашей задачей является информировать фермеров в связи с выращиванием какой-либо агротехнической продукции, давать рекомендации, просвещать в связи с агротехническими правилами, оказывать фитосанитарные услуги», - сказал Гусейнов.

Что касается повышения цен на арбузы, глава пресс-службы отметил, что причиной этого является то, что фермеры до сих пор не могут адаптироваться к законам спроса и предложения на рынке. «Если цена на какую-либо продукцию в этом году высокая, все фермеры, будто сговорившись, высаживают ее и в следующем году, и в результате этой продукции на рынке становится больше, а цены падают. Или же они не высаживают продукцию, цена на которую в этом году низкая, и в результате данная продукция дорожает. Страдают от этого больше всего, конечно же, сами фермеры», - сказал глава пресс-службы.

Одной из причин роста цен на арбузы он назвал также засушливое лето. «Это явилось причиной позднего вызревания арбузов в Барде, Агджабеди, Зардабе, Кюрдамире и Имишли, что также было одной из причин роста цен на них на рынке», - сказал Гусейнов.

Отметим, что цены на арбузы в Азербайджане недавно повысились на 0,25-0,40 маната.

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