В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Хайямом Мирзазаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской музыкальной академии проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, кавалером орденов «Шохрат» и «Шараф», заслуженным деятелем искусств, композитором Хайямом Мирзазаде.
В церемонии прощания участвуют родные и близкие покойного, а также представители искусства.
Народный артист Азербайджана Хайям Мирзазаде будет похоронен во II Аллее почетного захоронения.
Напомним, что народный артист Азербайджана, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф» Хайям Мирзазаде скончался вчера после продолжительной болезни.
Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Хайям Мирзазаде - ученик Гара Гараева.
С 1957 года преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.
С 1969 по 1983 годы был заведующим кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории. Автор симфонических, камерных, эстрадных и джазовых произведений, музыки почти к пятидесяти драматическим спектаклям и кинофильмам.
Его произведения исполняются в Австрии, Великобритании, Венгрии, Голландии, Германии, Италии, Франции и других странах мира.
Allah rəhmət eləsin!
(Текст: Кямаля Сеидова)
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