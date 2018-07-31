В Азербайджане повышение стоимости проезда позволит повысить качество обслуживания, обновить автобусный парк - агентство

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана прокомментировало повышение стоимости проезда в автобусах.

Структура осуществляет государственное регулирование междугородних перевозок в города и районы Азербайджана, исключая Баку, Сумгайыт и Гянджу.

«Услуги в этой сфере оказываются отдельными юридическими и физическими лицами. В последний раз верхний уровень тарифов пассажироперевозок автобусами был установлен в 2007 году. За этот период выросли расходы за эксплуатацию транспортных парков и др. Несмотря на то, что, как и в других сферах, перед перевозчиками было поставлено требование по повышению качества обслуживания, низкий уровень тарифов пассажироперевозок не позволял перевозчикам вкладывать инвестиции в обновление автобусного парка, и они долгое время обращались в министерство и другие соответствующие структуры в связи с решением этой проблемы. На основании этих обращений существующая ситуация была детально проанализирована и было принято решение обратиться в Тарифный совет о пересмотре тарифов для повышения качества обслуживания, обновления автобусного парка, осуществления современных и устойчивых перевозок. Установление новых тарифов приведет к оздоровлению финансового положения перевозчиков, занимающихся пассажироперевозками, и в конечном итоге к поэтапному выполнению требования по более высокому и качественному обслуживанию граждан», - говорится в сообщении агенства, распространенном во вторник.

Отметим, что в Азербайджане с первого августа вступят в силу новые тарифы на перевозки общественным транспортом.

Соответствующие изменения в ходе заседания накануне утвердил Тарифный совет республики.

Согласно изменениям, стоимость одного проезда в метрополитене составит 0,3 маната, одного проезда регулярными внутригородскими автобусными маршрутами 0,3 маната, одного проезда междугородними и межпоселковыми маршрутами, в зависимости от расстояния, от 0,3 до 0,9 маната, междугородними регулярными автобусными маршрутами - 2,4 гяпик за один километр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.