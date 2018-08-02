В Азербайджане в этом году зарегистрировано 39 религиозных общин

2 августа 2018 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с религиозными структурами Азербайджана в июле зарегистрировал 26 религиозных общин, говорится в сообщении комитета, распространенном в четверг.

Отмечается, что с начала государственной перерегистрации религиозных структур – 1 сентября 2009 года в Азербайджане регистрацию прошли 835 религиозных общин.

Из них 804 – исламские, 31 – неисламские (20 христианских, восемь еврейских, одна кришнаитская общины и две бахаи).

В 2018 году регистрацию прошли 39 религиозных общин, 13 из которых были зарегистрированы в апреле, 26 – в июле.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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