GAC представила публике новый бизнес-седан и внедорожник (ФОТО)

19 июля китайский автомобильный гигант GAC в автосалоне Sirena Motors на проспекте Бабека в Баку провёл презентацию новых моделей. Общественности были показаны две модели – бизнес-седан GAC GA8 и внедорожник GAC GS8. На презентации приняли участие звёзды шоу-бизнеса, бизнесмены и представители СМИ.

Самой большой особенностью этих моделей является очень маленький расход топлива. Так внедорожник GAC GS8 оснащается 2,0-литровым турбонированным двигателем. Расход топлива автомобиля на трассе при скорости 90 км/ч – 6,5 литра на 100 км. На городских дорогах расход топлива – 9-12 литров на 100 км.

Автомобили, которые отличаются красивым интерьером и экстерьером, можно приобрести по очень выгодным кредитным условиям. Вы можете уже получить автомобиль, оплатив первоначальный взнос от 15%. На автомобиль действует заводская гарантия на 5 лет либо на 120 000 км.

Напомним, что в Азербайджане GAC в 2014 году начал продажи моделей GA3, GA5 и GS5. А в конце 2016 года был представлен автолюбителям кроссовер GS4.

Компания Sirena Motors является эксклюзивным официальным дистрибьютором китайского автогиганта. Sirena Motors сотрудничает с четырьмя автомобильными концернами из Поднебесной. В автосалонах Sirena Motors все автомобили под брендом GAC можно приобрести с первоначальным взносом от 15%. На купленные автомобили действует заводская гарантия на 5 лет либо на 120 000 км.

Более подробную информацию можно узнать на сайте www.sirenamotors.az, либо по нижеследующим телефонам:

Город Баку - (050) 226 32 00, (050) 226 32 05

Город Гянджа - (070) 991 19 19

Город Лянкяран - (050) 348 78 88

Телефон горячей линии: 1630

На сайте www.sirenamotors.az можно записаться на тест-драйв автомобиля.

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