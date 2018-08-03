В Баку пройдет Кубок мира FIG по акробатической гимнастике

3 августа 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана готовится к проведению очередного международного турнира по еще одному виду гимнастики, говорится в пятницу в сообщении Федерации.

Итак, 17-18 ноября в Национальной арене гимнастики впервые пройдет Кубок мира по одному из самых интересных и захватывающих видов гимнастики - акробатике.

На протяжении двухдневных соревнований спортсмены 2003 года рождения и старше будут соревноваться в составах мужских пар, женских пар и смешанных пар, а также мужских групп и женских групп. Согласно предварительной заявке, для участия в турнире зарегистрировались команды из Беларуси, Израиля, Казахстана, Португалии, России и Украины.

Азербайджан на этом Кубке представят бронзовые призеры последнего Чемпионата Европы, смешанные пары в составе Абдуллы Аль-Мяшайхи - Рухидил Гурбанлы и Агасифа Рагимова - Нурджан Джаббарлы. А серебряные призеры Всемирных соревнований среди возрастных групп (2016 г.) - Сеймур Джафаров и Мурад Акперов поведут борьбу за лучшее место среди мужских пар.

Парам и группам, набравшим самые высокие баллы за исполнение упражнений, традиционно будут вручены кубки “AGF Trophy”.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство Италии привержено реализации TAP (Эксклюзив)
Энергетика 13:11
Нахчыванские страхи Еревана: кому нужен мониторинг?
Точка зрения 11:16
График отгрузки нефти из порта Новороссийск на август
Энергетика 10:40
"Укртранснафта" реализовала еще одну партию азербайджанской нефти
Энергетика 10:18
Завершено строительство микротоннеля в Албании в рамках проекта TAP
Энергетика 10:04
SOCAR сдаст в эксплуатацию многофункциональный комплекс в Грузии (Эксклюзив)
Энергетика 07:09
Лента новостей
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос почти на 7%
Бизнес 13:49
МВД и минэкологии Азербайджана принимают жесткие меры в связи с незаконным вывозом песка и щебня
Общество 13:30
Правительство Италии привержено реализации TAP (Эксклюзив)
Энергетика 13:11
В Казахстане снизился прожиточный минимум
Бизнес 13:07
Назначен глава Аппарата минтруда Азербайджана
Экономика 13:06
KAZ Minerals приобретает медный проект в России
Бизнес 13:01
Первый канал России начинает трансляции международного фестиваля "ЖАРА 2018" в Баку (ВИДЕО)
Культура 12:57
«Узавтосаноат»: Каждый четвёртый в Узбекистане сможет стать автовладельцем
Бизнес 12:49
Британская M&C Saatchi создаст новый бренд для Ташкента
Бизнес 12:28