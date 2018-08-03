В Баку начался техосмотр грузовых автомобилей и автобусов

3 августа 2018 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная дорожная полиция Баку обратилась к владельцам грузовых автомобилей и автобусов в связи с прохождением техосмотра.

Как сказал в пятницу Trend начальник отдела Главного управления дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, с первого августа начался техосмотр грузовых автомобилей и автобусов, который продлится до первого ноября.

«Мы призываем владельцев грузовых автомобилей и автобусов вовремя пройти техосмотр. Напоминаем, что физические лица, автомобили которых не прошли технический осмотр, будут оштрафованы на сумму в 50 манатов, должностные лица – на сумму в 100 манатов, юридические лица – в 300 манатов», - отметил Асадов.

Технический осмотр грузовых автомобилей и автобусов будет проходить с первого августа по 31 октября. Грузовые автомобили с максимальной разрешенной массой в 3,5 тонны и меньше должны проходить техосмотр на пятый, седьмой, девятый и 11 год после из производства, а затем ежегодно. Грузовые автомобили с разрешенной массой выше 3,5 тонны должны проходить техосмотр на второй год после производства и затем ежегодно. Автобусы также должны проходить техосмотр на второй год после производства и затем ежегодно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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