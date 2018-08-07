Внесены изменения в движение на двух перекрестках в Баку

7 августа 2018 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку сегодня начали действовать изменения в движении на участке пересечения улицы Шовкат Мамедовой с улицой Сулеймана Сани Ахундова, а также на участке пересечения улицы Ибрагимпаши Дадашова с улицей Сулеймана Сани Ахундова.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном во вторник.

Согласно изменениям, движение на этих участках стало односторонним.

Проведенный специалистами Бакинского транспортного агентства анализ показал, что незаконная парковка в районе перекрестков и короткое время зеленого света светофора для транспортных средств, въезжающих на перекресток, не позволяли транспорту свободного двигаться. Внесенные изменения устранят не только плотность транспорта на этой территории, но и дадут возможность свободно двигаться автобусам, следующим в направлении центра транспортного обмена Дарнагюль.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов
Экономика 4 августа 11:53
Устранены проблемы в движении транспорта на одной из дорог Баку
Общество 3 августа 21:05
В Баку провалилась дорога (ФОТО)
Происшествия 15 июля 15:25
В Баку внесены изменения в схему движения ряда автобусных маршрутов
Общество 11 июля 09:15
В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов
Общество 5 июля 17:07
В Баку автобусы перешли на обычный режим работы
Общество 4 июля 19:33
Лента новостей
В Индии освободили 24 девочек из незаконного приюта
Другие страны 19:42
Узбекистан закупит в Китае машинное и электронное оборудование для семейных предприятий
Бизнес 19:17
Германское общество по международному сотрудничеству объявляет тендер в Узбекистане
Тендеры 19:13
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку химических реагентов
Тендеры 19:13
Казахстан увеличил производство электроэнергии
Энергетика 19:13
Турецкая делегация встретится в США с американскими коллегами
Турция 19:13
Узбекистан окажет поддержку семейным гостевым домам
Бизнес 19:00
МИД: Консульская служба контактирует с правоохранительными органами США для встречи с гражданами Азербайджана
Политика 18:56
Казахстан начал экспорт сафлорового масла в Японию
Бизнес 18:48