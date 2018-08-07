Внесены изменения в движение на двух перекрестках в Баку

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку сегодня начали действовать изменения в движении на участке пересечения улицы Шовкат Мамедовой с улицой Сулеймана Сани Ахундова, а также на участке пересечения улицы Ибрагимпаши Дадашова с улицей Сулеймана Сани Ахундова.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном во вторник.

Согласно изменениям, движение на этих участках стало односторонним.

Проведенный специалистами Бакинского транспортного агентства анализ показал, что незаконная парковка в районе перекрестков и короткое время зеленого света светофора для транспортных средств, въезжающих на перекресток, не позволяли транспорту свободного двигаться. Внесенные изменения устранят не только плотность транспорта на этой территории, но и дадут возможность свободно двигаться автобусам, следующим в направлении центра транспортного обмена Дарнагюль.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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