Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

14 августа 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный северо-западный ветер, временами будет пасмурно, ночью и утром в отдельных местах возможны дождь, грозы, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем - 55-65 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов. Умеренный северо-западный ветер.

В районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах - ливневые дожди. Днем дождь, начиная с западных районов, постепенно прекратится. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Ночью - 18-23, днем - 25-30, в горах ночью - 9-14, днем - 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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