В ряде бакинских школ не будет дошкольных групп

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало список школ Баку, в которых не будет дошкольных групп.

В сообщении ведомства, распространенном в среду, говорится, что дошкольных групп в предстоящем учебный год не будет в школах-лицеях номер 83 и 299, школах номер 126,179, 205, 298 и 306 Бинагадинского района Баку, в школе-лицее номер 304 и школах номер 93, 193 Наримановского района, школах номер 50 и 162 Сабаильского района, школе номер 14 Насиминского района, школе номер 131 Пираллахинского района, школе номер 195 Гарадагского района, школах номер 4, 22, 71, 81, 113, 192, 198, 255, 296 и 311 Сабунчинского района, школе 316 Сураханского района, в школе-лицее номер 264, школах номер 221, 249 и 269 Хатаинского района, школах номер 92, 149, 216, 218 и 326 Хазарского района и школах номер 167 и 175 Ясамальского района Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.