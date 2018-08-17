Каждая неделя в школах Азербайджана будет начинаться с исполнения государственного гимна

БАКУ /Trend/ - В 2018-2019 учебном году первый урок в начальных классах общеобразовательных школ будет посвящен темам «Моя Родина Азербайджан», в V-IX классах – «Государственные атрибуты - символ нашей независимости», в X-XI классах – «Азербайджанская Демократическая Республика – знаменосец нашей государственности».

Приказ об этом подписал министр образования Джейхун Байрамов.

Районным (городским) отделам образования, общеобразовательным учреждениям поручено своевременно завершить необходимые организационные процессы, предусмотреть участие на уроках представителей соответствующих организаций, ветеранов войны и труда, бывших выпускников школ.

Согласно приказу министра, начало каждой рабочей недели во всех общеобразовательных учреждениях будет начинаться с исполнения Государственного гимна Азербайджана со стороны педагогического и ученического состава, и принимается как общая норма и пример патриотизма.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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