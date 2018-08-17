Каждая неделя в школах Азербайджана будет начинаться с исполнения государственного гимна

17 августа 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018-2019 учебном году первый урок в начальных классах общеобразовательных школ будет посвящен темам «Моя Родина Азербайджан», в V-IX классах – «Государственные атрибуты - символ нашей независимости», в X-XI классах – «Азербайджанская Демократическая Республика – знаменосец нашей государственности».

Приказ об этом подписал министр образования Джейхун Байрамов.

Районным (городским) отделам образования, общеобразовательным учреждениям поручено своевременно завершить необходимые организационные процессы, предусмотреть участие на уроках представителей соответствующих организаций, ветеранов войны и труда, бывших выпускников школ.

Согласно приказу министра, начало каждой рабочей недели во всех общеобразовательных учреждениях будет начинаться с исполнения Государственного гимна Азербайджана со стороны педагогического и ученического состава, и принимается как общая норма и пример патриотизма.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане завершился выбор вакансий в конкурсе по приему на работу учителей
Общество 11 августа 15:12
В Азербайджане сегодня завершается выбор вакансий в рамках приема на работу учителей
Общество 8 августа 14:00
В Азербайджане 15 августа начнется прием документов в подготовительные группы школ
Общество 7 августа 17:11
В Азербайджане утвержден образцовый учебный план индивидуального образования
Общество 3 августа 17:10
Минобразования Азербайджана о каникулах в новом учебном году
Общество 25 июля 15:42
В Азербайджане начались тестовые экзамены по приему на работу учителей
Общество 16 июля 13:30
Лента новостей
ЕБРР перенес сроки рассмотрения кредита для одного из проектов в Азербайджане
Бизнес 13:15
Турция ответит на новые санкции США по правилам ВТО
Турция 13:15
Узбекская компания экспортно-импортного страхования получила наивысший рейтинг
Бизнес 13:11
IT-достижения Азербайджана будут продемонстрированы в ЮАР
ИКТ 13:08
Azercell продолжает реализацию социальных проектов, нацеленных на благополучие детей (ФОТО)
Общество 12:53
Представители Азербайджана примут участие в Международном форуме искусства макома (ВИДЕО)
Культура 12:52
"Укртранснафта" выставила на биржевые торги еще одну партию азербайджанской нефти
Энергетика 12:49
Турецкая архитектурная компания построит в Ташкенте европейский бульвар
Бизнес 12:37
Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком формате
Узбекистан 12:34