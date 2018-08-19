Очень понравилась арена гимнастики в Баку – юная украинская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Мне очень понравилась Национальная арена гимнастики в Баку, сказала Trend в воскресенье украинская гимнастка Анастасия Коротнянская, занявшая второе место в упражнениях без предмета и третьи места в упражнениях с обручем и в многоборье среди гимнасток 2008 года рождения на международном турнире по художественной гимнастике "GymBala".

"Мне очень понравилась Национальная арена гимнастики, здесь большой зал, высокие потолки. Первый раз приехала в Баку, немного посмотрела город, он очень красивый", - добавила юная украинская гимнастка.

Несмотря на то, что Анастасия Коротнянская заняла призовые места на международном турнире по "GymBala", гимнастка осталась не совсем довольна своим выступлением.

"Не совсем довольна своим выступлением - были потери, не в том направлении делала элементы. Тренер сказала, что нужно лучше работать", - отметила спортсменка.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala".

В заключительный соревновательный день гимнастки 2008, 2007, 2006 и 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013 и 2003-2005 годов рождения в составе команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Украины и Египта.

(Автор: Джани Бабаева)

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