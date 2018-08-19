Очень понравилась арена гимнастики в Баку – юная украинская гимнастка

19 августа 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мне очень понравилась Национальная арена гимнастики в Баку, сказала Trend в воскресенье украинская гимнастка Анастасия Коротнянская, занявшая второе место в упражнениях без предмета и третьи места в упражнениях с обручем и в многоборье среди гимнасток 2008 года рождения на международном турнире по художественной гимнастике "GymBala".

"Мне очень понравилась Национальная арена гимнастики, здесь большой зал, высокие потолки. Первый раз приехала в Баку, немного посмотрела город, он очень красивый", - добавила юная украинская гимнастка.

Несмотря на то, что Анастасия Коротнянская заняла призовые места на международном турнире по "GymBala", гимнастка осталась не совсем довольна своим выступлением.

"Не совсем довольна своим выступлением - были потери, не в том направлении делала элементы. Тренер сказала, что нужно лучше работать", - отметила спортсменка.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala".

В заключительный соревновательный день гимнастки 2008, 2007, 2006 и 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013 и 2003-2005 годов рождения в составе команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Украины и Египта.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посвящаю свою победу тренеру – юная азербайджанская гимнастка
Общество 14:21
Испытываю гордость, что в Азербайджане арена гимнастики мирового уровня - зрительница
Общество 12:30
Стартовал второй день международного турнира по художественной гимнастике «GymBala» (ФОТО)
Общество 11:41
Завершился первый день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" (ФОТО)
Общество 18 августа 21:42
Награждены призеры первого дня международного турнира по художественной гимнастике «Gymbala» (ФОТО)
Общество 18 августа 20:21
Проходит финальный день XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 12 августа 17:20
Лента новостей
Завтра в Баку вновь ожидается ветреная погода
Общество 18:31
В Китае число жертв тайфуна "Румбия" возросло до семи человек
Китай 17:42
В Японии появится общенациональное приложение для вызова полиции
Другие страны 17:02
В Китае задержаны 56 подозреваемых в организации онлайн-казино с оборотом более $1 млрд
Китай 16:16
Бренд Made in Azerbaijan значительно нарастит присутствие в Китае (Эксклюзив)
Бизнес 16:03
Джон Болтон прибыл в Израиль для переговоров с Нетаньяху
США 15:23
Определен перспективный маршрут для поставок азербайджанского карбамида в Украину
Бизнес 15:04
В Германии введут новую систему контроля над состоянием мостов после инцидента в Генуе
Европа 14:58
Посвящаю свою победу тренеру – юная азербайджанская гимнастка
Общество 14:21