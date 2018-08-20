"Азербайджанские железные дороги" работают в усиленном режиме в преддверии праздника Гурбан

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в преддверии праздника Гурбан перешло на усиленный режим работы, говорится в понедельник в сообщении ЗАО.

Согласно информации, в связи с плотностью пассажиропотока в эти дни к пассажирским поездам ежедневно по мере необходимости прицепляются дополнительные вагоны.

В сообщении еще раз напоминается, что продажа билетов на пассажирские поезда начинается за 10 дней до их отправления, а продажа билетов в дополнительные вагоны осуществляется непосредственно в день отправления.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.