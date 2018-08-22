В связи с праздником Гурбан во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду в связи с праздником Гурбан в мечетях Азербайджана был совершен праздничный намаз.

Праздничный намаз, начиная с 8:00, был совершен во всех функционирующих в стране мечетях, в том числе в 9:00 - в бакинской мечети "Тезепир".

Сотни тысяч людей совершили намаз, молясь в том числе о скорейшем урегулировании нагорно-карабахской проблемы, освобождении родных земель от вражеской оккупации, восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

В намазе, совершенном в мечети "Тезепир" в Баку, участвовал председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, который поздравил всех мусульман, в том числе азербайджанский народ, с праздником Гурбан.

В этом году праздник Гурбан отмечается в Азербайджане 22-23 августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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