В Бакинском международном автовокзале открывается автобусный рейс в Кисловодск

31 августа 2018 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Каждый четверг с 13 сентября в 17:00 по бакинскому времени из Бакинского международного автовокзального комплекса будет осуществляться автобусный рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск, говорится в пятницу в сообщении структуры.

Автобус будет пребывать в Кисловодск на следующий день в 09:00. Автобус будет отбывать из Кисловодска в воскресенье в 12:00, время отбытия из Ессентуков – 13:00.

Цена билета в один конец 70 манатов.

Продажа билетов на рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск будет осуществляться как в кассах, так и в онлайне.

Проезд детей до пяти лет будет бесплатным (без предоставления отдельного посадочного места), для детей старше пяти лет оплачивается половина стоимости билета.

В соответствие с желаниями пассажиров, билеты для детей до пяти лет также можно приобрести за половину стоимости билета.

В течение поездки пассажирам планируется подавать чай и кофе.

Отметим, что, в случае плотности пассажиров, возможно открытие нового рейса.

Для получения подробной информации можно связаться по телефонам 012) 406 01 58, (012) 406 01 59.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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