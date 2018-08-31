В Бакинском книжном центре проведена презентация для представителей интеллигенции и общественности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Бакинском книжном центре проведена презентация для представителей интеллигенции и общественных деятелей.

Гостям предоставлена информация о направлениях деятельности и будущих проектах, а также мероприятиях, которые будут проведены Бакинским книжным центром.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева поблагодарила Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева за то, что преподнесла в дар на услужение азербайджанскому народу такой очаг культуры и литературы.

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