В Бакинском книжном центре проведена презентация для представителей интеллигенции и общественности (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу в Бакинском книжном центре была проведена презентация для представителей интеллигенции и общественных деятелей.

Гостям была предоставлена информация о направлениях деятельности и будущих проектах, а также мероприятиях, которые будут проведены Бакинским книжным центром.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева поблагодарила Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву за преподнесение в дар азербайджанскому народу такого очага культуры и литературы.

Бакинский книжный центр, который станет интересным для всех

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о реализуемых Фондом в Азербайджане культурных проектах, а также работах, проводимых для повышения интереса молодежи к образованию, книгам, и отметил, что эта деятельность будет продолжительной. Он сказал, что в Центрах Гейдара Алиева в регионах страны действуют библиотеки, а также особо подчеркнул роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в создании Бакинского книжного центра, отметив, что Мехрибан Алиева ко всем процессам подходит с высоким вниманием.

«Это была наша давняя мечта, чтобы в Баку появился книжный центр с условиями на высоком уровне, который охватывал бы различные издания. Думаю, что мы достигли этого», - сказал Анар Алакбаров, добавив, что Бакинский книжный центр станет интересным для всех.

В Центре также созданы условия для лиц с ограниченными возможностями зрения

Отметив, что Бакинский книжный центр будет открыт для всей общественности, Анар Алакбаров сказал, что в том числе было предусмотрено обеспечение условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Было доведено до внимания, что в Книжном центре действует также специальный уголок для людей с ограниченными возможностями зрения. Так, на втором этаже Центра действуют читальный зал, уголки для людей с ограниченными возможностями зрения, для детей, место для проведения презентаций различного литературного и культурного характера, учебный уголок для лиц, занимающихся научной деятельностью.

Окно в мир

Председатель Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Анар высоко оценил создание Бакинского книжного центра, в тот период, когда современные технологии заменили чтение книг.

Подчеркнув деятельность, проводимую Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой в сфере пропаганды азербайджанской культуры, Народный писатель Анар расценил Бакинский книжный центр как окно в мир. «Хотел бы, чтобы вся моя жизнь прошла здесь. Потому что здесь есть все те книги, которые я не прочитал», - сказал Анар.

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