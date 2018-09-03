Администрация Президента о борьбе с радикализмом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Не смотря на то, что в Азербайджане проводятся встречи, связанные с вопросами радикализма и государственные органы выражают определенное беспокойство в связи с этой проблемой, это не означает, что государство неспособно контролировать ситуацию в данной сфере.

Об этом в понедельник на конференции на тему «Религиозный радикализм – одна из основных угроз национальной безопасности» сказал сотрудник отдела по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Панах Джахангиров.

Джахангиров сказал, что религиозный радикализм – это не проблема сегодняшнего дня, радикализм существовал на протяжении всего человечества.

«Радикализм также существовал в Древнем Риме и Греции, в царской России. Радикализм будет существовать столько, сколько существует человечество. Это может проявляться как в форме религиозного радикализма, так и других формах. Религиозный радикализм в 21 веке представляет угрозу. Сегодня мы обеспокоены этим», - отметил Джахангиров.

Представитель Администрации Президента выразил уверенность в том, что и в 22 веке сохранятся другие формы религиозного радикализма, и государственные органы и общество будут вести борьбу с ними.

По словам Джахангирова, силу государства нельзя оценивать наличием в стране тех или иных негативных явлений. Сила государства заключается в предупреждении подобных явлений и эффективной защите от их последствий.

«Каждый должен быть уверен, что Азербайджан достаточно сильная страна и способна предотвратить любые происшествия. События в Нардаране и Гяндже являются наглядным свидетельством тому», - добавил Джахангиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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