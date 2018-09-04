Азербайджанские курсанты выполняют упражнения по стрельбе (ФОТО/ВИДЕО)

4 сентября 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках начальной военной подготовки курсанты первого курса Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева выполняют упражнения по стрельбе из стрелкового оружия, говорится во вторник в сообщении минобороны Азербайджана.

Руководители учебных участков ознакомили личный состав, привлеченный к подготовительным занятиям, с условиями стрельбы и другими требованиями.

Кроме практических стрельб, проводимых с целью качественной подготовки будущих офицеров, молодые курсанты выполняют учебные задачи в различных учебных участках.

По итогам упражнений молодые курсанты будут оцениваться согласно достигнутым ими результатам, говорится в сообщении.

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