Азербайджанские ханенде заняли первое место на международном форуме искусства мугама в Узбекистане (ФОТО)

11 сентября 2018 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на высоком уровне был представлен на I международном форуме искусства мугама (маком), который прошел в Шахрисабзе (Узбекистан), говорится в сообщении Центра азербайджанской культуры (ЦАК) им. Гейдара Алиева в Узбекистане, распространенном во вторник.

В официальном открытии и мероприятиях форума участвовал министр культуры Абульфас Гараев.

Азербайджан на форуме представила инструментально-музыкальная группа «Мугам» под руководством заслуженного артиста Азербайджана Сахиба Пашазаде.

В конкурсе выступили ханенде, заслуженная артистка Нигяр Шабанова, лауреат проводимого в Баку Международного конкурса мугама Абгюль Мирзалиев, музыканты Кямал Нуриев (тар), заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), заслуженная артистка Чинара Гейдарова (канон), Эмин Джабраилов (нагара).

Солистка группы "Heyratı" Нигяр Шабанова и узбекский ансамбль "Sakil" были удостоены первого места.

Второе место заняли иранские и индийские музыканты, третье место – музыканты из Японии, Туркменистана и Туниса.

Гран-при конкурса был вручен Академии мугама Таджикистана.

Первое место, которое Азербайджан занял в этом конкурсе, где участвовали различные музыкальные группы, исполнители мугама из 30 стран мира, является большим успехом страны и достижением азербайджанской культуры, национальной музыки и искусства мугама Азербайджана.

Специальный диплом обладателя первого места, призовой фонд которого составил 10 тысяч долларов, азербайджанским музыкантам вручил министр культуры Узбекистана Бахтийор Сайфуллаев.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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