В Минске открывается XIII Белорусский международный медиафорум

12 сентября 2018 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Минске в среду открывается XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства".

Представители АМИ Trend приглашены для участия и выступления на форуме.

Среди участников мероприятия также представители ИТАР-ТАСС, "Беларусь Сегодня", Центра социологических и политических исследований БГУ, "Аргументы и Факты", "Комсомольской правды", телерадиокомпании "МИР", МИА "Россия Сегодня", "Российской газеты" и другие.

В рамках панельных сессий и "круглых столов" представители ведущих СМИ стран Европы, СНГ и других государств, а также эксперты, представители государственных структур проведут дискуссии на темы "Телевидение и новые сетевые технологии: вызовы или новые возможности", "Интернет-ресурсы как эффективный инструмент формирования общественного мнения. Направления социологических исследований интернет-ресурсов", "Союзное государство в эпоху новых медиа: стратегия позиционирования".

Мероприятие организовано Министерством информации Беларуси и Постоянным комитетом Союзного государства. Поддержку при организации медиафорума также оказали Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Министерство иностранных дел Беларуси, Минский горисполком, Белорусский государственный университет, Аналитический центр ЕсооМ, ОО "Белорусский союз журналистов".

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