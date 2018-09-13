В Баку упрощена документация для госпитализации младенцев и новорожденных

БАКУ /Trend/ - В Баку вводятся новшества для упрощения работы по транспортировке в больницы младенцев и новорожденных детей.

Об этом в четверг говорится в сообщении министерства здравоохранения.

С целью сокращения времени врачей скорой медицинской помощи на оформление документации, Станция скорой и неотложной медицинской помощи Баку использует новые формы «Листа вызова», «Листа для неонатальной перевозки», составляемого при транспортировке младенцев и новорожденных из одного медучреждения в другое, и «Ежедневного листа работы».

В настоящий момент разрабатывается электронный вариант этих документов.

В министерстве сообщили, что электронный вариант «Листа вызова» будет загружаться на планшеты и использоваться врачами скорой медицинской помощи, что будет способствовать развитию электронного здравоохранения, а также применению с помощью «Электронной карты здоровья» электронной системы контроля здоровья граждан.

Отдел по организации операционной и госпитальной работ Станции ежедневно собирает данные о количестве свободных коек в медицинских учреждениях столицы, что устраняет проблемы, возникающие во время госпитализации, а также способствует распределению пациентов по участкам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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