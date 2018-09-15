Академик Абель Магеррамов избран членом научного комитета авторитетной международной конференции

БАКУ /Trend/ - 16-20 июня 2019 года в Салониках (Греция) состоится 17-я Международная конференция по химии и окружающей среде. Конференция будет организована отделом химии и окружающей среды Европейского общества химический наук и Ассоциацией химиков Греции, сообщает БГУ.

В Научном комитете этой авторитетной конференции представлены самые известные ученые со всего мира. В этот комитет также включен ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов.

Кроме того, несколько сотрудников БГУ были приглашены для участия в этой конференции в рамках специального грантового проекта Европейского общества химических наук.

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