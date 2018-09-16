Новшество от Мухтара Велизаде в сфере архитектуры, строительства и дизайна (ФОТО, ВИДЕО)

16 сентября 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Известный архитектор-дизайнер Мухтар Велизаде, представив проект VR PROJECT, внес новшество в сферы архитектуры, строительства и дизайна.

Известный архитектор-дизайнер впервые привез в страну самые современные европейские VR и AR-технологии. VR PROJECT вызвал большой интерес. Внедрив европейский опыт в Азербайджане, Мухтар Велизаде создал для клиентов прекрасную возможность увидеть в совершенно готовом виде дома, рестораны, отели, спортивные и развлекательные центры еще задолго до осуществления там строительных и ремонтных работ. Всего лишь надев очки, можно реально прогуляться в готовом, отремонтированном и обставленном объекте.

Таким образом, проект Мухтара Велизаде VR PROJECT продемонстрирует уже в готовом виде объект, который вы только планируете строить, позволит вживую прогуляться по нему.

VR PROJECT сотрудничает с самыми передовыми компаниями в стране. В числе официальных партнеров проекта - Razenni Mebel, Natura İnşaat и другие известные компании.

Стоит также отметить, что для автора проекта VR PROJECT Мухтара Велизаде одним из самых важных моментов является приемлемость цены данной инновации для каждого гражданина.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте www.vrproject.az

VR PROJECT

Руководитель проекта – Мухтар Велизаде.

Контактный номер: +99450 200 51 21

https://www.youtube.com/watch?v=xeVUYUsRGUU

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт, посвященный 100-летию со дня освобождения Баку (ФОТО)
Общество 00:09
Турецкая гостья в восторге от парада в Баку
Общество 15 сентября 21:37
Сегодня мы отмечаем день большой победы - зритель
Общество 15 сентября 20:12
В Анкаре пройдет грандиозный концерт, посвященный 100-летию освобождения Баку
Общество 15 сентября 17:59
Парад, посвященный 100-летию освобождения Баку (ФОТОСЕССИЯ)
Общество 15 сентября 17:35
Совместный парад в Баку говорит о братстве и единстве азербайджанского и турецкого народов - зрительница
Общество 15 сентября 17:29
Лента новостей
Власти Венесуэлы ответили на заявление генсека ОАГ о вооруженном вторжении
Другие страны 10:34
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 84 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:49
Умер актер, сыгравший в "Секретных материалах"
Звёздный мир 09:44
Нет сомнений, что подобные парады в ближайшем будущем будут проходить в Ханкенди, Шуше и на других оккупированных территориях Азербайджана - депутат
Политика 08:46
Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 25
Другие страны 08:42
Яркие моменты первых двух дней Гран-при Сингапура «Формулы-1» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Другие страны 08:25
ВТБ расширит возможности для экспорта азербайджанской продукции (Эксклюзив)
Бизнес 08:16
Центробанк Азербайджана прокомментировал возможность снижения учетной ставки (Эксклюзив)
Бизнес 07:12
Мэр Лондона выступил за проведение второго референдума по Brexit
Другие страны 06:10