Новшество от Мухтара Велизаде в сфере архитектуры, строительства и дизайна (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Известный архитектор-дизайнер Мухтар Велизаде, представив проект VR PROJECT, внес новшество в сферы архитектуры, строительства и дизайна.

Известный архитектор-дизайнер впервые привез в страну самые современные европейские VR и AR-технологии. VR PROJECT вызвал большой интерес. Внедрив европейский опыт в Азербайджане, Мухтар Велизаде создал для клиентов прекрасную возможность увидеть в совершенно готовом виде дома, рестораны, отели, спортивные и развлекательные центры еще задолго до осуществления там строительных и ремонтных работ. Всего лишь надев очки, можно реально прогуляться в готовом, отремонтированном и обставленном объекте.

Таким образом, проект Мухтара Велизаде VR PROJECT продемонстрирует уже в готовом виде объект, который вы только планируете строить, позволит вживую прогуляться по нему.

VR PROJECT сотрудничает с самыми передовыми компаниями в стране. В числе официальных партнеров проекта - Razenni Mebel, Natura İnşaat и другие известные компании.

Стоит также отметить, что для автора проекта VR PROJECT Мухтара Велизаде одним из самых важных моментов является приемлемость цены данной инновации для каждого гражданина.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте www.vrproject.az

VR PROJECT

Руководитель проекта – Мухтар Велизаде.

Контактный номер: +99450 200 51 21

https://www.youtube.com/watch?v=xeVUYUsRGUU

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.