В Азербайджане будут привлекать к ответственности владельцев автобусов без тахографов

17 сентября 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компании, автотранспортные средства которых осуществляют международные пассажироперевозки и пассажироперевозки внутри Азербайджана (междугородние и межрайонные) без тахографа, будут нести ответственность.

В связи с этим владельцам автомобилей Государственной службы автомобильного транспорта при министерства транспорта, связи и высоких технологий сделано предупреждение.

Это предусматривает новое дополнение Кабмина в «Порядок проведения конкурса по привлечению компаний к пссажиропервозкам по регулярным внутригородском (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам автомобильным транспортом», сказала в понедельник глава пресс-службы госслужбы Нурида Аллахъярова.

По ее словам, согласно дополнению автотранспортные средства общего пользования, осуществляющие международные пассажиропервозки и пассажироперевозки внутри страны (междугородние и межрайонные), должны быть оснащены тахографом.

"Перевозчики, организующие международные пассажиро- и грузоперевозки, такие перевозки внутри страны и межрайонные, и выполняющие их водители будут нести ответственность за отсутствие тахографа, соответствующего свидетельства и печати о его поверке, за тахограф, срок поверки которого истек и у которого сорвана пломба, а также за частично или полностью неработающий тахограф и за фальсификацию информации, регистрируемой тахографом», - сказала Аллахъярова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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