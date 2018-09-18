Студенты БВШН вышли в финал конкурса «CanSat Azerbaijan»

18 сентября 2018 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) приняли участие в республиканском конкурсе «CanSat Азербайджан 2018». БВШН представляла команда «Interstellar» («Межзвездная»), в состав которой вошли шесть студентов третьего и четвертого курсов кафедры инженерии по автоматизации процессов, включая капитана Парвин Гулиеву. Руководитель команды – заведующий кафедрой Манафаддин Намазов.

Как говорится в сообщении Высшей школы нефти, распространенном во вторник, согласно условиям конкурса, его участники должны были создать действующую модель микроспутника, помещенного в контейнер цилиндрической формы длиной не более 200 мм и диаметром не более 120 мм, который будет поднят квадрокоптером на высоту 400 метров. На этой высоте модель автоматически отделяется от контейнера и приступает к выполнению своей задачи.

Оснащенный всеми основными элементами спутника, в том числе бортовым компьютером, приёмником-передатчиком и системой питания, макет должен в течение одной-двух минут провести заданные измерения, передать их на станцию приема, также созданную конкурсантами, и приземлиться на парашюте. Во время планирования «микроспутник» должен измерять высоту полета, скорость ветра и параметры воздуха (температуру и атмосферное давление), а также осуществлять фотосъемку по командам с земли. Полученные полетные и атмосферные данные отправляются на наземную станцию с разработанным командой программным обеспечением.

В ходе работы по созданию модели члены команды «Interstellar» разделились на подгруппы: Гусейн Наджафов и Шабнам Сафиева отвечали за механику, Парвин Гулиева и Исмет Агаев – за электронику, а Саадат Керимова и Тарлан Ахадли занимались программированием.

В первом этапе конкурса, который состоит из трех этапов, приняла участие 31 студенческая команда. На второй этап прошли 15 команд. По его итогам «Interstellar», завоевав второе место, получила право выхода в финал, который пройдет 24 сентября и в котором примут участие 10 команд.

Международный конкурс «CanSat», который стал традиционным во многих странах мира, впервые проводится в стране и организован совместно ОАО «Азеркосмос» и Министерством образования республики.

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