БВШН – самый перспективный вуз в Азербайджане- абитуриент

Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) представляет интервью с Шекер Гадирли, набравшая на вступительных экзаменах 700 баллов.

Шекер, расскажите немного о себе.

Я родилась в селе Лекчиплаг Гейчайского района. Там я провела свое детство. Там же закончила среднюю школу №1.

Как вам удалось набрать 700 баллов?

В апреле я приняла участие в пробных экзаменах и набрала 700 баллов, что стало для меня хорошим стимулом. Конечно, я расстроилась, получив в первом туре «всего» 685 баллов. Но я верила в себя и продолжала готовиться. В итоге, на втором туре вступительных экзаменов мне удалось получить 700 баллов.

Благодаря кому вам удалось добиться этого успеха?

За свой успех я благодарна самой себе, ведь его достигла своим трудом и способностями. Хочу сказать большое спасибо своим родителям, которые создали все условия, чтобы я могла учиться. Особенно я благодарна маме. Моя мама – учитель иностранного языка. Я с детства восхищалась ее широким кругозором и знаниями. Хотя она преподает французский язык, она занималась со мной и математикой, и физикой. Я всегда хотела быть похожей на свою маму.

Почему вы выбрали первую группу специальностей?

В старших классах я поняла, что мне больше всего нравятся точные науки. Поэтому я выбрала первую группу.

Какие предметы вам нравятся и почему?

Мне очень нравятся такие предметы, как физика, химия и математика. Особенно мне нравится искать креативный подход к задачам геометрии и физики и находить такие необычные решения, которые не приходят в голову другим. Меня восхищает, что возможности разума безграничны.

Почему из всех вузов страны вы выбрали именно Бакинскую Высшую школу нефти?

Потому что БВШН – самый перспективный вуз в Азербайджане. За последние несколько лет я смогла в этом убедиться. У меня сестра учится здесь на инженера по автоматизации процессов.

Что вам нравится делать в свободное время?

Люблю играть в интеллектуальные игры, люблю смотреть фантастические фильмы, а иногда – мультфильмы.

Вы хотите стать инженером. Как по-вашему, трудно женщине в этой профессии?

Я думаю, что если человек имеет талант, навыки и знания в какой-то области, то не имеет значения, мужчина это или женщина.

Какую специальность вы выбрали в БВШН?

Я выбрала специальность «Информационная безопасность».

А почему именно «Информационная безопасность»?

Сейчас это самая перспективная область, и в Азербайджане требуются национальные кадры по кибербезопасности.

Вы сами выбирали профессию? Или вам сестра посоветовала?

Свой выбор я сделала сама. А в нашей семье очень обрадовались, когда узнали, что в БВШН появилась новая специальность.

Какие черты отличают вас от других?

Мои мысли и интересы с детства были не такими, как у других. Мое воображение всегда уносило меня на шаг вперед от остальных детей.

В какой компании и на какой должности вы бы хотели работать в будущем?

Я еще не решила, хочу ли я работать в частной компании и государственной структуре. Главное – быть достойным гражданином своей страны и полезным обществу.

Как по-вашему, что человеку нужно, чтобы добиться успеха – удача или что-то еще?

Для успеха прежде всего нужен талант. Потом нужны мечта, ответственность и труд. И, конечно, удача тоже важна, чтобы добиться успеха.

У вас много друзей?

Моя друзья – это моя мама и сестра. Остальные – это знакомые.

Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

Я бы посоветовала им проявлять интерес ко всему. Не надо бояться трудностей. Не стоит тратить время на пустые развлечения, нужно с ответственностью относиться ко времени и тому, чем вы занимаетесь. В жизни каждая секунда имеет ценность. И важно соблюдать режим – спать как минимум восемь часов в сутки.

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