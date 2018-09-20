Run Film открывает новый фронт в информационной войне – Еще одно новшество в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Run Film, являющийся медиа-проектом компании Run Group, планирует снять исторический фильм. Это будет первый народный фильм в Азербайджане. То есть любой гражданин Азербайджана сможет внести свой вклад в его создание.

Фильм называется «Иреванское ханство» ("İrəvan xanlığı"). Для съемок фильма, которые начнутся в начале 2019 года, из-за границы привезут самое современное оборудование, будут привлечены компании ряда стран, включая Турцию, Иран, Швецию, Израиль и голливудские компании США, с которыми уже подписаны соответствующие контракты.

Главным продюсером фильма является Рашад Джафаров, а главным режиссером - Намик Агаев. Сценарий «Иреванского ханства» уже готов и даже проведен кастинг актеров. В фильме наряду с азербайджанскими актерами будут участвовать также и известные зарубежные актеры.

Чтобы не допустить даже мелких ошибок в фильме «Иреванского ханства» и подготовить его на высоком уровне Run Film обратился в ряд государственных учреждений и научных центров для получения соответствующего заключения. После этого на большой площадке будет построен макет Иреванского ханства. На основе проекта, одобренного соответствующими органами, в большом павильоне будет создана модель Ханского дворца в Иреване.

Массовые сцены из 15-20 тысяч человек, особенно это касается сцен сражений, будут сняты не с использованием компьютерной графики, а с участием актеров. Любой гражданин, желающий донести миру историческую истину, произошедшую на Южном Кавказе, и разоблачить армянскую ложь, сможет принять участие в массовых сценах, а также оказать финансовую помощь фильму.

Директор Run Group Ирана Талышханова говорит, что снимая фильм, компания намерена внести свой вклад в развитие Азербайджана, в развитие азербайджанского кинематографа, который отмечает 120-летний юбилей: «Киноиндустрия является не только отраслью экономики, но и играет огромную пропагандистскую роль. Именно поэтому, будучи Run Group, мы также стараемся внести свой вклад в развитие киноиндустрии Азербайджана. Это очень важно и с точки зрения экономики, и в целях еще большей популяризации истории и культуры нашей страны, доведения до мирового сообщества истины об Азербайджане. Чем больше хороших фильмов мы снимем и сможем профессионально их преподнести, тем больше сможем популяризовать свою страну, сформировать о ней положительное мнение.

Азербайджан в настоящее время находится в состоянии войны. А СМИ и фильмы являются мощным оружием в информационной войне. Чтобы добиться победы Азербайджана в информационной войне, мы готовы сделать все возможное, с максимальным использованием этого «оружия» и дальше будем оказывать свою поддержку стране».

Отметим, что «Иреванское ханство» станет вторым фильмом, снятым Run Film. Всего пару месяцев назад компания презентовала фильм «Будь» («Ol»). Несмотря на самобытность фильма «Будь» для азербайджанской аудитории, из нескольких стран поступили заявки на его показ. Кроме того, выпуск серии рекламных роликов, а также небольших фильмов об Азербайджане, о его регионах, которые могут быть интересны для иностранных инвесторов, также связаны с Run Film.

Компания Run Group в рамках медиа-проектов занимается рекламой, созданием бренда, PR кампаний с нуля и т.д.

Напомним, что компания Run Group, привлекающая инвестиции в основном в ненефтяной сектор страны, продолжает добиваться успехов в различных областях. Компания своими проектами стремится внести вклад для того, чтобы развивающийся Азербайджан вошел в число самых передовых стран мира. С этой целью компания установила тесные международные отношения с влиятельными компаниями, фондами, научными и образовательными учреждениями нескольких стран мира и в настоящее время реализует масштабные проекты в сфере строительства, туризма, здравоохранения, медиа и киноиндустрии в Азербайджане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.