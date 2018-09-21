Учился на врача, но поступил в БВШН и стану инженером – студент первого курса Высшей школы нефти (ФОТО)

Бакинская Высшая школа нефти представляет интервью со студентом первого курса Вюсалом Хазратли

Вюсал, расскажите сперва о себе.

Мне 19 лет. Я родился в Билясуваре, где и проживаю. С седьмого по девятый класс учился в лицее в Лянкяране, а в 2016 году закончил лицей имени М.Ибрагимова в Билясуваре. С детства занимаюсь шахматами. По натуре я спокойный, терпеливый и дружелюбный человек.

Откуда у вас интерес к профессии врача?

Если честно, меня эта профессия никогда не привлекала. Просто я послушался совета старших, которые хотели видеть меня врачом.

И как же так случилось, что вы, студент-медик и Президентский стипендиат, бросили учебу и начали все с нуля?

В первые месяцы учебы все было нормально, а потом желание заниматься пропало, и я потерял интерес к учебе. Я давно уже хотел уйти, но стоило мне заговорить об этом, как все вокруг начинали убеждать меня, что это – профессия на всю жизнь, что я всегда смогу заработать и меня всегда будут уважать…

А как у вас появился интерес к профессии инженера?

Один из главных персонажей в романе Жюля Верна «Таинственный остров» – инженер-железнодорожник Сайрес Смит. Читая книгу в детстве, я восхищался им, его знаниями и навыками в области физики и химии, тем, что ему удалось сделать на острове. А позже, когда мы стали проходить химию, я понял, что меня интересует именно эта сфера, это мое.

Ваш поступок – из ряда весьма редких среди студентов. Почему вы выбрали БВШН?

Когда я учился в 11 классе, нас повезли на экскурсию в БВШН. Вуз мне тогда очень понравился. После того, как я сдал вступительные экзамены в своей группе, я хотел пройти тесты и в первой группе специальностей, но не успел. Бакинская Высшая школа нефти лучше всего подходит мне для учебы.

А что, по-вашему, отличает БВШН от других вузов?

Хотя БВШН создана недавно, она с первого года стала отличаться от других вузов. И мне было достаточно получить даже краткую информацию о Высшей школе и ее выпускниках.

У каждого студента есть своя цель. В реализации какого проекта вы хотели бы участвовать?

Я – патриот своей страны. Хочу сделать что-то важное и полезное для нашей страны и народа и готов принять участие в любом проекте, который послужит Азербайджану.

Чем интересуется студент, который набрал высокий балл в двух группах специальностей?

Интересуюсь почти всеми видами спорта, в основном боевыми. Хорошо играю в футбол и волейбол. В свободное от занятий время смотрю фильмы и слушаю радио, читаю биографии известных людей, работаю в саду. Признаться, не люблю бездельничать.

Интересуетесь ли вы историей?

Да, я всегда изучал историю. В лицее я всегда получал хорошие оценки по этому предмету. Правда, в 10 и 11 классах возможности углубленно изучать историю у меня не было.

Сегодня интерес к профессии инженера очень высок. Как вы думаете, в чем причина такой популярности?

Люди всегда интересовались инженерными науками: технологиями, машиностроением, механикой, электротехникой. Но в последнее время спрос на эти специальности сильно вырос, они быстро развиваются. Поэтому профессия инженера становится все более популярной среди молодых людей.

Кого, по-вашему, больше в нашей стране: медиков или инженеров?

Мне кажется, у нас не хватает хороших врачей, особенно в регионах. В последнее время число инженеров в стране растет, но я ничего не могу сказать об их профессиональном уровне.

Вы больше не Президентский стипендиат. Жалеете об этом?

Думаю, родители больше переживают из-за этого, чем я.

В БВШН готовят инженеров разного профиля. Почему вы выбрали профессию инженера-химика?

Это очень обширная область. Надеюсь, я смогу многого добиться в этой сфере.

Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

Я им советую заниматься регулярно, а не время от времени. И во время подготовки к экзаменам держаться подальше от смартфона, компьютера и телевизора.

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