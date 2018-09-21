Всемирно известный Садхгуру выступит с лекцией в Центре Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Известный индийский йогин и мистик Садхгуру 10 ноября впервые выступит с лекцией в Центре Гейдара Алиева. Об этом говорится в сообщении Центра, распространенном в пятницу.

Его встреча со слушателями пройдет на тему «Духовное созидание: технологии бодрости» (İnner Engineering: Technologies For Wellbeing).

«Духовное созидание: технологии бодрости» - это всесторонняя система, полученная от древней науки йоги для прохождения через глубокую и продолжительную личностную трансформацию. Это метод воссоединения в пиковой точке, полной гармонии тела, разума, чувств и энергии человека, не требующий физической подготовки или знаний о йоге, который легко можно интегрировать в любой образ жизни.

На лекции будет рассказано о средствах мудрого контроля над организмом и эмоциями, внутренней энергией человека, будут даны ответы на вопросы аудитории.

В рамках мероприятия состоятся раздача автографов и продажа новой книги Садхгуру.

Садхгуру входит в число 50 влиятельных личностей Индии, он - автор бестселлеров, и посвятил себя повышению духовного и физического благополучия людей. За исключительные заслуги Садхгуру удостоен государственной награды Индии «Падма Вибхушан» ("Padma Vibhushan"). Глубокие, действенные и логические выступления принесли Садхгуру международный авторитет как оратора.

Имея точный, конкретный взгляд на существующие проблемы и мировые вопросы, собственный подход к теме человеческого благополучия, Садхгуру выступал на ряде международных форумов, в том числе был основным выступающим в штаб-квартире ООН, а также регулярно выступал на Всемирном экономическом форуме, встречался со слушателями на конференциях TED (Тechnology, Еntertainment, Design).

Садхгуру выступал в Оксфордском, Стенфордском, Гарвардском, Уортонском, Йельском университетах, Массачусетском технологическом университете и других ведущих мировых вузах.

В 1992 году Садхгуру создал международный Фонд «Иша», служащий благополучию людей.

Билеты на лекцию Садхгуру, которая пройдет в Центре Гейдара Алиева, можно приобрести в кассах Центра, а также на сайте и в пунктах iTicket.az

Стоимость билетов - 10, 20, 50 и 100 манатов.

Лектор будет выступать на английском языке, с синхронным переводом на азербайджанский и русский языки.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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