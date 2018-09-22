Азербайджан является местом не пересечения, а объединения культур и религий - Михаэль Хессе, участник Фестиваля Насими (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые 27-30 сентября состоится «Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими», посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль ознаменован участием многих известных личностей из мира культуры и науки, среди которых немецкий ученый, насимивед Михаэль Хесс (Michael Hess), который 28 сентября выступит в Центре Гейдара Алиева с лекцией под названием «Осознание Насими в современном контексте». В преддверии фестиваля представляем читателям Trend эксклюзивное интервью с удивительной личностью, который не только влюблен в Азербайджан, но и везде пропагандирует нашу культуру, литературу и национальное наследие, при этом прекрасно говорит на азербайджанском языке.

Но вначале расскажем читателям о самом Михаэле Хессе, который покорил сердца миллионов азербайджанцев и своими исследованиями показал всему миру величие нашей классической национальной литературы. Немецкий ученый неоднократно выступал в странах Европы со своими исследованиями о творческом наследии классиков азербайджанской литературы - Гази Бурханеддин (1344 -1398), Имадеддин Насими (1369- 1417), Шах Исмаил Хатаи (1487 - 1524) и других.

Михаэль Хесс родился в 1967 году в немецком городе Оффенбах. В 1987-1992 годах учился на факультете востоковедения Франкфуртского Университета, с отличием получив диплом магистра. В 1993-1997 годах поступил на докторантуру Майнцского Университета и под руководством известного тюрколога Ларса Йохансона защитил докторскую диссертацию. Наряду с проведением научных исследований в престижных университетах Майнца, Берлина и Франкфурта, стал преподавать азербайджанский язык и читать лекции об азербайджанской литературе. Он также изучал историю и науку исламского мира, греческий язык и его философию. В процессе научных изысканий приоритетным направлением деятельности становится азербайджанская классическая литература и особенно творчество Насими. Его трактаты, статьи и лекции вызывают большой интерес в научном мире, предоставляют возможность Европе увидеть культуру Востока и Азербайджана с академической точки зрения.

В 2000-2004 годах он привлекается Немецкой научно-исследовательской ассоциацией для работы над проектом перевода диванов (собрание лирических стихотворений) Насими на турецкий язык. Для этого ученый совершает визиты в Баку, Стамбул и Конья для изучения рукописей Насими. В 2009 году выпускает книгу «Die Sprache des Menschengottes (Untersuchungen zu Imad əd-Din Nəsimis (d. ca. 1400) türkischem Divan» (Həqq əhlinin dili; İmadəddin Nəsiminin türkcə divanı üzərində tədqiqat). После этого в престижном Свободном университете Берлина (Freie Universität Berlin) начинает научную деятельность по разработке программ символизма исламских букв, в частности, на основе философии хуруфизма, последователем которой был Насими. Хуруфизм (от араб. «хуруф» - буквы) - одна из ветвей суфизма. Представляет собой учение о том, что Коран подлежит толкованию посредством системы букв. Создателем этой ветви был Фазлуллах Наими, учитель Насими. Представленные фундаментальные исследования вызывают большой резонанс в научном мире, позволяют прочитать и по-новому изучить древние арабские и турецкие рукописи.

В качестве специалиста по азербайджанской литературе Михаэль Хесс был привлечен в издательство Brill, где готовился третий том Исламской энциклопедии. Немецкий ученый подготовил для энциклопедии материал «Азербайджанская литература», в которую вошли статьи о писателях – Аббасгулу ага Бакиханов, Абдулла Шаиг, Мирза Фатали Ахундов, Абдуррагим бей Хагвердиев, Ахмед Джавад, Али бей Гусейнзаде, Аббас Саххат и других. Но это не полный список, потому что работа над энциклопедией продолжается. Михаэль Хесс также принимал участие в работе над различными проектами в Германии, по созданию материалов об азербайджанской литературе, словарей, просветительских материалов.

Деятельность Михаэля Хесса по пропаганде Азербайджана не ограничивается научной деятельностью в области литературы. В октябре 2014 года в Университете Олденбурга - The Carl von Ossietzky University of Oldenburg выступает с лекцией, посвященной кровавым событиям 20 января 1990 года в Баку, когда в город были введены советские войска для подавления народно-освободительного движения за независимость Азербайджана. В ноябре того же года он выступил в Freie Universität Berlin по теме Нагорно-Карабахского конфликта. Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Вот такой он – Михаэль Хесс!

- Господин Хесс, как известно Вы очень хорошо владеете азербайджанским языком. Откуда появилась такая любовь к нашему языку и стране?

- «Вы очень хорошо владеете азербайджанским языком» - это отличный комплимент для меня. В азербайджанском языке есть многое, чему мне еще придется научиться. Можно многое сказать о моей любви к азербайджанскому языку, народу и культуре. У Азербайджана очень интересная история, культура и литература, среди которых творчество Насими занимает особую роль. Множество шедевров культуры, литературы, искусства, музыки заслуживает самого высокого восхищения. Для меня самое интересное в азербайджанской литературе – это переплетение и объединение истории и культуры, сохранение национального наследия, воплощение гармонии Востока и Запада, начиная от династии Сефевидов.

- В Центре Гейдара Алиева в Баку состоится Ваша лекция под названием «Осознание Насими в современном контексте». В чем ее основная суть, и какой посыл современности несет творчество и философия Насими?

- Невозможно оценить всю ценность духовного наследия Насими для современности. Многое еще надо изучить и в моей лекции в Центре Гейдара Алиева будет представлена лишь некоторая часть моих изысканий. Например, как можно получить уроки религиозной толерантности, когда Насими, проповедуя в свое время хуруфизм, не был принят господствующей религией, подвергался гонениям и завершил жизнь мученической смертью. Насими и современная для той поры его поэзия отличаются эмоциональностью, которая заключена в абсолютной истине. Это отличительная особенность направляет на поиск внутреннего мира создания самих произведений. И не только для азербайджанцев и всего мусульманского мира, но и для самих европейцев. Люди в современном мире находятся в поисках духовности. Исторические формы верований и их роль в нашей жизни требуют некоторых изменений. Я думаю, что Насими и хурруфиты шли именно по этому пути.

- Вы посещали нашу страну и были во многих городах мира. В чем особенность Азербайджана, его людей, столицы, культуры и истории? Поделитесь своими впечатлениями.

- Мне очень нравится открытость ваших сердец. Несмотря на то, что Азербайджан - мусульманская страна, в Баку всегда чувствовал себя как дома. Когда в Баку встречаюсь с друзьями за одним столом, и мы говорим о древней истории, богатой культуре и традициях толерантности вашей страны, то получаю от этого истинное удовольствие. Азербайджан, на мой взгляд, является местом не пересечения, а объединения культур и религий.

- Помимо научной деятельности, Вы также известны как личность, которая ведет активную общественную деятельность по донесению правды об Азербайджане, трагических событиях 20 января и оккупации Карабаха со стороны армянских сепаратистов. Что движет Вами в этой сфере?

- Я думаю, что без точных исторических фактов и беспристрастности невозможно установление мира и взаимопонимания. Например, как можно отрицать ужасы, творимые Германией в 1939-1945 годах в России, Франции и других странах? Если Германия в 1945 году не признала преступления против Франции, то эти страны никогда не стали бы друзьями. Надо рассказывать о творимых в прошлом преступлениях, как они есть на самом деле, с исторической точностью. Главная цель моей книги о Нагорном Карабахе, рассказать в Германии и Европе об этом конфликте, о котором очень мало знают, а имеющаяся информация односторонняя и направлена против Азербайджана. На западе об этом должна быть всеобъемлющая информация, европейцы должны услышать голос азербайджанцев, знать, что 20 процентов территории Азербайджана оккупированы армянскими вооруженными формированиями, о совершенном Ходжалинском геноциде.

- Своей активной деятельностью Вы играете роль своеобразного моста культуры и науки между Германией и Азербайджаном. Поделитесь своими дальнейшими планами в этом направлении.

- В данное время работаю над научной книгой “Qarabağ Qarabağlı ədəbiyyatşünaslar və Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzusuna dair” (Литературоведы Карабаха и тема Карабаха в азербайджанской литературе). Также запланирован ряд проектов об истории и литературе Азербайджана, и, надеюсь, что сотрудничество с Переводческим центром Азербайджана принесет свои плодотворные результаты.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль Насими будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

Фестиваль пройдет под лозунгами - "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы будут организованы программы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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