Более 800 учителей бакинских школ приняли участие в курсах повышения квалификации (ФОТО)

24 сентября 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учителя начальных классов, которые будут преподавать в наступившем учебном году в подготовительных дошкольных группах общеобразовательных учреждений Баку, прошли курсы повышения квалификации.

Как говорится в понедельник в сообщении Управления образования Баку, организованные по программе "Методика организации работы в дошкольных группах" курсы проводились Центром дополнительного образования «Инновационные технологии в образовании».

Мониторинг и оценка курсов проводится Институтом профессионального развития работников образования.

В курсах приняли участие 805 учителей начальных классов, которые будут проводить занятия в дошкольных группах в Баку.

Прошедшие курсы учителя получат сертификаты в соответствии с результатами итогового оценивания, проведенного Институтом профессионального развития работников образования,

Отметим, что в 2018/2019 учебном году учителя, которые будут преподавать в дошкольных подготовительных группах бакинских школ, смогут воспользоваться услугой ментора. Так, в занятиях примут участие прошедшие специальную подготовку менторы, которые окажут научно-методическую и практическую поддержку.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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