В субботу в Баку без осадков, до 23 градуса тепла

28 сентября 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-18, днем - 21-24 градуса тепла, в Баку ночью - 15-17, днем - 21-23 градус тепла.

Атмосферное давление снизится от 767 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, туман. Ветер восточный.

Ночью 14-17, днем 22-27, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

29 сентября слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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