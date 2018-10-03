Азербайджанский пловец завоевал "золото" и "бронзу" на Кубке мире в Эйндховене

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пловец Максим Шемберев на прошедшем в Эйндховене (Нидерланды) этапе Кубка мира завоевал одну золотую и одну бронзовую медаль, сказал в среду генеральный секретарь федерации плавания Азербайджана Фарид Бананиярлы.

Шемберев завоевал «золото» на дистанции 1500 метров вольным стилем и «бронзу» на дистанции 400 метров комплексом.

Как отметил Ф.Бананиярлы, в настоящее время на дистанции 400 метров М.Шемберев в мировом рейтинге занимает 10 позицию, а в европейском третью.

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