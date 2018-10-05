В Азербайджане уменьшается число женщин, становящихся матерями после 35 лет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в последние годы наблюдается уменьшение по сравнению с советским периодом числа женщин, которые становятся матерями после 35-40 лет.

В 1970-х годах женщины старше 40 лет стали матерями 6-8 тысяч из 150-180 тысяч новорожденных в стране. Например, в 1970 году женщины 40-44 лет стали матерями 8266 из 150976 новорожденных в Азербайджане, в 1975 году - 6777 из 141857, а в прошлом году - всего 1299 новорожденных.

Несмотря на рост рождаемости, за последние 17 лет также уменьшилось число женщин, становящихся матерями после 35 лет.

В 2000 году женщины 35-39 лет стали матерями 8154 из 116994 новорожденных, в 2005 году - 7653, в 2010 - 6958, в 2013 - 7280, в 2014 - 7027, в 2015 - 7231, в 2016 - 7233, в 2017 - 6737 новорожденных.

За последние 17 лет в Азербайджане уменьшилось и число женщин, становящихся матерями в 45-50 лет. В 2000 году женщины 45-49 лет стали матерями 129 новорожденных, 50 лет и старше - 23 новорожденных. В 2017 году женщины 45-49 лет стали матерями 94, а женщины 50 лет и старше - 13 новорожденных.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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