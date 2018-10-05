В БГУ побывали участники форума «Образование в диалоге культур: мир русской школы» (ФОТО)

5 октября 2018 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский государственный университет (БГУ) посетили участники Международного научно-практического форума «Образование в диалоге культур: мир русской школы», сообщает вуз в пятницу.

Ректор, академик Абель Магеррамов принял заместителя председателя Комитета по общественным и межрегиональным связям города Москвы, профессора Юрия Горячева и председателя Русской общины Азербайджана, депутата Михаила Забелина. Во время встречи ректор Абель Магеррамов рассказал о достижениях БГУ за последние годы, международных связях вуза, расширении сотрудничества с российскими университетами, многолетней деятельности Русского центра при БГУ. Академик Абель Магеррамов отметил, что в результате успешной политики Президента Ильхама Алиева, отношения между Азербайджаном и Россией развиваются во всех сферах, в том числе в области науки и образования.

В свою очередь профессор Юрий Горячев говорил о важности форума в Баку, в котором, кроме представителей Азербайджана, принимают участие руководители учебных заведений и профессура России, Польши, Германии, Чехии, Египта, Болгарии и других стран.

В конце встречи ректору Абелю Магеррамову от имени Международного педагогического общества в поддержку русского языка (МПО) за активное участие в организации и проведении Международного научно-практического форума «Образование в диалоге культур: мир русской школы» и VIII конференции МПО вручена плакетка-благодарность.

Гости в Русском центре БГУ встретились с преподавателями кафедр русского языка университета, проведена дискуссии о проделанной работе по дальнейшему совершенствованию преподавания русского языка в вузе.

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