Итальянский дирижер Альвиезе Казелатти выступил в Центре Гейдара Алиева

6 октября 2018 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 5 октября была представлена концертная программа под руководством известного итальянского дирижера Альвиезе Казелатти.

На концерте под руководством дирижера Альвиезе Казелатти в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли прозвучала музыка. Солист - народный артист Азербайджана пианист Мурад Адыгезалзаде.

На вечере, в котором принимали участие любители музыки, прозвучали произведения гениев мировой культуры Вольфганга Амадея Моцарта и Антонина Дворжака. Произведения этих композиторов, воплощающие радостные и печальные мгновения жизни, комические и трагические образы с одинаковой силой воздействия, на протяжении столетий поражают людей. Нет такого человека в мире, чтобы музыка этих двух гениев не вызывала у него сопереживания.

Альвиезе Казелатти поделился своими впечатлениями о концерте.

«Было очень приятно разделить сцену с таким профессиональным оркестром. Результат нашей совместной работы в период пребывания в Баку был положительно встречен гостями. Аплодисменты зрителей еще раз подтвердили это. Центр Гейдара Алиева – грандиозное здание. Было очень приятно провести концерт в здании, обладающем столь отличающимся архитектурным стилем. Желаю, чтобы такого рода прекрасная постройка появилась в Италии. Я бы сказал, что Баку – это город, символизирующий будущее, а также современный город. Ваш город мне очень понравился», - добавил Казелатти.

Отметим, что дебют Альвиезе Казелатти в качестве дирижера начался с оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Дирижер выступает в самых ведущих театрах и на престижных фестивалях. Он является президентом и художественным руководителем организации Central Park Summer Concerts, которая ежегодно проводит мероприятия в Нью-Йорке и других городах США с целью пропаганды итальянской оперы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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