Ректор UNEC: Студенты должны быть инициативными в учебном процессе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов провел встречи с вновь поступившими в университет студентами, сообщает вуз в понедельник.

Целью проведенных встреч является лучше ознакомить студентов первого курса с университетом, дать подробную информацию о новшествах, в то же время послушать волнующие их вопросы и оперативно их решить, провести совместный обмен мнениями.

Поздравив первокурсников с завоеванием звания студента, ректор поблагодарил за то, что они выбрали UNEC, который является самым крупным университетом экономического профиля региона, ведущий обучение на четырех языках, и пожелал успехов.

Отметив на встречах, что выбор специальности является самым важным этапом в жизни человека, Мурадов подчеркнул, что всегда имеется большая потребность в специалистах в области экономики. Ректор подчеркнул, что наряду с профессиональным знанием своей специальности студенты должны быть достойными гражданами, любящими свою родину и свой народ.

Обратив внимание, что в последние годы имеются серьезные продвижения в числе поступивших в UNEC с наивысшими баллами, ректор отметил, что и в этом году 63 процента, набравших свыше 600 баллов по II группе специальностей, выбрали именно UNEC. Отрадно, что по числу Президентских стипендиатов UNEC, является первым среди университетов, входящих в структуру Министерства образования.

Говоря о многих новшествах, осуществляемых в UNEC, ректор отметил, что с этого учебного года в обучении на турецком языке применяются новые стандарты и увеличилось число специальностей. Обратив внимание на совершенствование в UNEC подготовки кадров по техническим и технологическим специальностям, Мурадов подчеркнул, что в этом направлении может быть увеличено число специальностей. Ректор посоветовал студентам выступать с предложениями в связи с учебным процессом и проявлять инициативу.

На встрече было отмечено о программе двойного диплома с Лондонской школой экономики/Лондонского университета, французским университетом Монпелье, а также программе обмена с престижными университетами Европы, Турции и России.

Отметив, что основой качественного обучения является богатая библиотека, Мурадов довел до внимания, что в ближайшее время в пользование студентов будет представлена отвечающая современным стандартам библиотека UNEC, которая будет функционировать 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.

Ректор призвал студентов быть активными в социально-общественной жизни UNEC. Также призвал для проведения досуга особо одаренных студентов стать членами кружков Творческого центра UNEC и воспользоваться возможностями Радио UNEC.

В конце встречи были освещены интересующие студентов вопросы, заслушаны предложения.

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