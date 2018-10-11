Правильная организация внешкольной работы в Азербайджане - важный фактор в формировании нового поколения - министр

11 октября 2018 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правильная организация внешкольной работы в Азербайджане - очень важный фактор в формировании нового, инновационно мыслящего, патриотичного поколения. Об этом министр образования Джейхун Байрамов, сказал, выступая в четверг на церемонии открытия XII Азербайджанской международной выставки образования.

По словам министра, в соответствии с «Государственной стратегией по развитию образования в Азербайджанской Республике» на всех ступенях образования проводится работа по его развитию.

Байрамов напомнил, что если четыре года назад уровень привлечения детей, достигших дошкольного возраста, составлял 25 процентов, то благодаря работе, проводимой в соответствии со стратегией, в прошлом учебном году этот показатель составил 65, а в этом учебном году – 75 процентов. "В этом году число детей, привлеченных к образованию общинного типа, предусмотренному для детей в возрасте 3-5 лет, приблизилось к двум тысячам", - сказал он, добавив, что повышение этого показателя является одной из главных целей.

Министр добавил, что в последние годы осуществлен ряд новых проектов и в сфере профобразования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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